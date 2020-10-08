ПФР: оформите до 31 декабря или мы приостановим выплаты

08.10.2020 | 04:24

Для пенсионеров установлен крайний срок. До 31 декабря у них еще есть возможность оформить карту «Мир». С 2021 года те, кто получает пенсии и социальные выплаты на карты «Виза», «Маэстро» и другие, больше не смогут этого сделать.

В новом году деньги от ПФР будут приходить только на карты национальной платежной системы. Поэтому визит в банк для оформления карты «Мир» откладывать не стоит, предупреждают специалисты.

«Кроме того, что человек должен открыть эту новую карту «Мир», он должен еще сообщить информацию об этом, об изменении счета, потому что при открытии карты счет будет меняться, в пенсионный фонд, чтобы мы внесли эту информацию в базу данных, и уже последующие перечисления пенсий осуществляли на новый расчетный счет», - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Сообщить о переходе на «Мир» можно несколькими способами. В наше время предпочтительнее бесконтактный - через портал госуслуги или через сайт пенсионного фонда.

«Можно по предварительной записи обратиться в МФЦ, и можно обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда и подать заявление, а так же через почту», - отметила Любовь Евдокимова.

Если до 31 декабря 2020 года человек, который сейчас получает выплаты на карту не оформит «Мир», он останется без денег. Отметим, карта национальной платежной системы действует только на территории России, воспользоваться ей за рубежом нельзя.