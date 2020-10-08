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Новое предложение о выплатах в 12 000 рублей семьям рассмотрели в Госдуме

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Проект нового закона был внесен в нижнюю палату парламента лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Профильный комитет Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов вынес свой вердикт. Парламентарии отклонили предложение Жириновского о новой выплате в 12 130 рублей домохозяйкам.

Владимир Вольфович с однопартийцами предлагал поддержать в связи с пандемией коронавируса женщин, занятых ведением домашнего хозяйства. Выплаты стали бы аналогией единовременных пособий на детей, которые Путин распорядился выдать весной 2020 года.

В документе внесенном в Госдуму, предлагалось ввести выплату от государства в размере МРОТ всем женщинам, которые не работают, не получают пособие по безработице, являются гражданами РФ и занимаются исключительно ведением домашнего хозяйства.

Еще одним обязательным условием для получения выплаты называли общий доход семьи. Он не должен был превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Проект был разработан исключительно в целях повышения роли семьи в современном российском обществе, укрепления ценностей семейной жизни, улучшения демографической ситуации в России и повышения уровня доходов населения.

Думский комитет отклонил предложение Жириновского. Сославшись на неконкретные формулировки, которые приведут к проблемам в правоприменительной практике.

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