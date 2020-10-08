Михаил Жванецкий покинул зрителей

08.10.2020 | 13:26

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить концертную деятельность.

Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил представитель 86-летнего юмориста Олег Сташкевич.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" - заявил Сташкевич.

По словам представителя сатирика, Жванецкий принял подобное решение еще в прошлом году, когда закрыл свою программу на телевидении. Михаил Михайлович прекратил артистическую, сценическую и бизнес-деятельность. 7 октября он перестал быть индивидуальным предпринимателем.

Сташкевич пояснил, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком". "Здоровье такое же, как было. Но он постарел. Потому соизмеряет здоровье со своими возможностями", - сказал представитель артиста

В данный момент Жванецкий продолжает писать и публиковаться в журнале "Огонек". Ранее отмену концертов артиста связывали с серьезной болезнью, из-за которой сатирик перенес операцию.