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Михаил Жванецкий покинул зрителей

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Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить концертную деятельность.

Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил представитель 86-летнего юмориста Олег Сташкевич.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" - заявил Сташкевич.

По словам представителя сатирика, Жванецкий принял подобное решение еще в прошлом году, когда закрыл свою программу на телевидении. Михаил Михайлович прекратил артистическую, сценическую и бизнес-деятельность. 7 октября он перестал быть индивидуальным предпринимателем.

Сташкевич пояснил, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком". "Здоровье такое же, как было. Но он постарел. Потому соизмеряет здоровье со своими возможностями", - сказал представитель артиста

В данный момент Жванецкий продолжает писать и публиковаться в журнале "Огонек". Ранее отмену концертов артиста связывали с серьезной болезнью, из-за которой сатирик перенес операцию.

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