Медик поставила диагноз Овсиенко после слухов об алкоголизме

08.10.2020 | 00:35

О вокалистке Татьяне Овсиенко появились тревожные слухи. Поговаривают, что знаменитость несчастлива в браке и оттого начала выпивать. Об опасности говорят и эксперты, которые заметили во внешности и поведении знаменитости плохие симптомы.

Клинический психолог Елена Перелыгина отмечет, что у Татьяны Овсиенко "лицо алкоголика". У артистки заметна одутловатость и "синюшность", мышцы не находятся в тонусе. Более того, во внешности вокалистки заметна некоторая асимметрия.

"Это может быть последствием физического воздействия со стороны ее близкого окружения, которое наверняка и составляет ей компанию в моменты расслабления", – туманно высказалась Перелыгина. Доктор отметил, что подобные эпизоды могут быть опасны для жизни.

Елена Перелыгина видит тревожный звоночек в том, как Татьяна Овсиенко начала вести себя на публике. У знаменитости появились резкие, несбалансированные движения. Тело артистки постоянно напряжено. Медик полагает, что Татьяне приходится контролировать себя. Она с трудом скрывает тремор в конечностях.

"Все ее фразы прерывистые и, как правило, незаконченные. Наблюдается расторможенность психики", – резюмировал эксперт после просмотра очередного интервью Овсиенко.

Елена Перелыгина считает, что друзьям и поклонникам пора вспомнить о Татьяне Овсиенко. Любимице миллионов нужна помощь. Доктор опасается, что артистка повторит трагическую судьбу Валентины Легкоступовой.

Как писали "Дни.ру", в кулуарах шепчутся, что Татьяна Овсиенко несчастлива в браке с Александром Меркуловым, которого несколько лет ждала из мест лишения свободы. Якобы муж поднимает руку на знаменитость, спаивает ее и заставил продать машину.