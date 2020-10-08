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«Империя наносит ответный удар»: Разин снова слил «компромат» на Кудрявцеву

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Проиграв первый суд, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин решил не завершать войну с Лерой Кудрявцевой.

Поздно вечером, 7 октября, на своей странице в социальной сети Инстаграм Разин разместил очередной пост, который большей частью посвятил Кудрявцевой.

По словам продюсера «Ласкового мая», его мало волнует происходящее. В суд он не ходил, мотивированное решение не получал, а соперниц он считает «двумя обезумевшими бабами, которые бегают по судам и кайфуют, подавая на звёзд иски».

«Когда я получу это решение, я готов выступить в программе Андрея Угланова «За углом» на YouTube и рассказать все о Лере Кудрявцевой. Как она стояла на коленях и просила меня, чтобы я её не посадил в тюрьму за мошенничество, и ложь в отношении группы «Ласковый май», - сообщил Разин.

Упомянул продюсер и маму Леры Кудрявцевой. По его словам, родительница телеведущей не справедливо обвиняла Юрия Шатунова.

Продюсер сильно возмущен действиями Кудрявцевой. «Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. А кто тебя заставил Жана забрать домой? Я! И квартиру ему купить тоже заставил тебя я. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?» - закончил свой гневный пост Разин.

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