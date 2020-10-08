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Чебурашка станет реальным и дебютирует в кино

Печать

Российская киностудия "Союзмультфильм" сообщила о разработке полнометражного фильма про знаменитого Чебурашку. Картина будет снята в жанре комедии.

Производство фильма начнется в 2021 году. Над ним будет работать режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший такие бестселлеры как "Последний богатырь" и "О чем говорят мужчины".

Самого мультипликационного героя сделают "реальным" с помощью компьютерной графики. Предварительная дата выхода ленты на большие экраны назначена на 2022 год.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на художественный фильм с участием Чебурашки. Это не первый проект студии "Союзмультфильм", который вызвал живое обсуждение в сети.

Ранее россияне обрушились с критикой на боссов студии из-за перезапуска серии "Ну, погоди!". По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, творческая группа уже утвердила окончательный визуальный образ Волка, выбранный из более 50 вариаций. Его поправили после критики интернет-пользователей.

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Источник — dni.ru, фото - youla.ru
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