Звезда «Тихого Дона» Хитяева доживает свой век в одиночестве

07.10.2020 | 16:41

Звезда "Тихого Дона" жалеет, что не родила троих. Ее единственный сын живет в Таиланде, и даже на 90-летие матери он не смог приехать. Актриса живет в разлуке.

Звезде советского экрана Людмиле Хитяевой исполнилось 90 лет 15 августа. Единственный сын Павел Белокринкин не смог приехать на торжество и поздравить маму лично. Он уже давно живет и работает в Таиланде. Там же растит и своего сына, внука звезды.

Поздравить Людмилу Хитяеву с почтенной круглой датой пришли самые близкие люди. Сын позвонил ей по видео. Он очень сожалел, что не смог прилететь, рассказала Хитяева в интервью Борису Корчевникову в его программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".

"В этом году не получилось прилететь, как мы планировали. Хотел пешком идти, но мои меня не отпустили", – сказал сын великой актрисы по телефону.

Также он вспомнил, как, будучи совсем маленьким, воспринимал ее роль в кино как фрагмент из настоящей жизни. Когда он увидел на экране "Тихий Дон" сцену под водой, то ужасно испугался за мать. Он думал, что она действительно тонет. Потом мальчик долго не отходил от матери.

Хитяева с гордостью говорит о своем единственном сыне, однако жалеет, что не родила еще детей. Сейчас бы не жила в разлуке и, может, чаще виделась бы с отпрысками.

У Хитяевой, сыгравшей роль Солохи в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", было три мужа. Первого она бросила, поверив сплетням о его изменах. Второй и правда изменил ей. А третьему она сама нашла новую жену, пожалев, что в 50 мужчина остается без потомства.