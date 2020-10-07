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«Всего добилась при Путине»: подхалимка Бузова испугалась критики

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Не секрет, что Ольга Бузова рьяно поддерживает Владимира Путина. Поэтому телеведущая каждый год поздравляет президента России с днем рождения.

Бузова в своем инстаграм-аккаунте разместила фотографию, на которой она запечатлена в гостиничном номере с видом на Кремль и храм Василия Блаженного. Под снимком телеведущая решила поздравить Путина с 68-летием. Она пожелала президенту России сил, терпения и удачи.

Знаменитость отметила, что благодаря Владимиру Владимировичу в стране есть все возможности, чтобы реализовать мечты и достичь многих целей. Ольга поставила в пример себя. "Всего, что я достигла в России, – я добилась при Путине!" – заявила телеведущая.

Любопытно, что комментарии под этой публикацией Бузова отключила. Это заметили и подписчики, поэтому решили высказаться под следующим постом. "Почему комментарии ограничила?", "Какая-то чересчур наигранная любовь", "Певица без голоса добилась много чего", "Выслужилась!" – написали пользователи Сети.

Напомним, недавно экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, кем была Бузова до того, как стала известна всей стране. По его словам, телеведущая всегда расчетлива при знакомстве с людьми и дружит только с теми, кто выгоден.

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Источник — dni.ru
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