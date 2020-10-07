Социально справедливо: Путин высказался об индексации пенсий

07.10.2020 | 05:11

Во вторник, 6 октября, президент РФ встретился с лидерами думских фракций.

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Глава государства признал: "С точки зрения социальной справедливости есть, над чем работать".

Первым об увеличении пенсии работающим пенсионерам заговорил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. По мнению политика, те люди, которые продолжают трудиться - незаслуженно забыты.

В обновленной Конституции сказано, что пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. Миронов подчеркнул, что нигде не указано, о каких пенсиях речь. А в проекте нового бюджета индексация для работающих пенсионеров не предусмотрена. По мнению Миронова - это упущение.

"Мы считаем, что это ошибочно. С 2015 года нет индексации для работающих пенсионеров, это более 10 млн человек. Они заработали пенсию, они ее заслужили", - указал Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что работающие пенсионеры стараются улучшить свою жизнь. Государство должно о них позаботиться - "в свете Конституции давать им индексацию".