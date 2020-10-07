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Штрафы и ограничения: как Собянин диктует моду регионам

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Сергей Собянин рассказал подробнее об ограничениях из-за коронавируса, введенных в Москве в конце сентября. Также мэр столицы напомнил о действующих с весны правилах.

Ранее Собянин рекомендовал гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания оставаться дома до конца октября. Кроме того, мэр столицы призвал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку. Школьников же отправили на каникулы, которые продлятся две недели.

7 октября Сергей Семенович отметил, что эти ограничения касаются даже тех, кто переболел COVID-19, поскольку пока неизвестна длительность иммунитета к коронавирусу. Людям, страдающим от диабета, также следует оставаться дома.

Мэр столицы советует отпустить детей на каникулы и частным школам, и учреждениям дополнительного образования. Он подчеркнул, что никого к этому не обязывают, но к рекомендациям следует прислушаться.

В магазинах покупатели должны носить маски и перчатки. Если человек отказывается надевать средства защиты, то продавец в праве отказать ему в обслуживании. Собянин напомнил, что за отсутствие масок и перчаток предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей (ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Если средства защиты не используют продавцы, то покупатели могут пожаловаться на магазин, направив обращение в электронную приемную правительства Москвы.

Что касается стоимости масок в метро, то теперь их можно приобрести всего за пять рублей. Несмотря на наличие санитайзеров в общественном транспорте, перчатки также следует надевать. Они препятствуют заражению.

Многие эксперты отмечают, что ужесточение ограничительных мер в Москве влияет на другие субъекты РФ. Региональные власти наблюдают за действиями Собянина. Так они понимают, что сейчас можно сделать, а что будет являться излишне строгими мерами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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