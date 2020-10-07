Переживающий за безопасность Путин рассказал о своих «сладких внуках»

07.10.2020 | 16:58

Владимир Путин, принимающий 7 октября поздравления с 68-летием, дал откровенное интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства поделился своим мнением об ответственности СМИ за распространение фейков. Рассказал Путин и о своей личной жизни, например, на кого хотел быть похож в детстве.

Отвечая на вопрос журналиста Андрея Ванденко, Путин заявил, что на разведчика Рихарда Зорге. Немецкий коммунист и по совместительству советский разведчик под псевдонимом «Рамзай» импонировал Владимиру Владимировичу в старших классах школы.

Рассказал Путин и о своих внуках. «Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними... Достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», - сообщил глава государства.

Путин считает, что он является авторитетом для своих внуков. Президент вспомнил историю, когда его дочь начала учить жизни внука. Малыш спросил, почему он должен делать так, как говорит мама. Дочка Путина заметила: «Потому что я старше». Тогда внук президента заявил, что «дедушка Вова старше».

Когда журналист уточнил у президента, о каком внуке идет речь, Путин проигнорировал вопрос, а услышав в ответ покашливание, резко заметил: «Покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, - он этого просто не замечает», - объяснил Путин свое нежелание отвечать на вопрос о внуках.