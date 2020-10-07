Эрнста упрекнули в продвижении «своих»

07.10.2020 | 13:23

"Угрюм-река" – та вещь, ради которой я родился", – говорил В. Я. Шишков. Это первое историческое полотно жизни дореволюционной Сибири. Роман о трех поколениях русских купцов. Актриса Юлия Пересильд сыграла в новой картине с одноименным названием главную героиню – Анфису.

Юлия Пересильд показала в своем микроблоге фотографии, сделанные на съемочной площадке сериала "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза. Подписчики пришли к выводу, что роль Анфисы очень идет красавице Пересильд. Однако с этим согласны не все. "Ужасный фильм. Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть", – написали ей в комментариях.

Многие отметили естественную красоту и чистоту образа Юлии Пересильд. Конечно, не обошлось без критиков, которые посчитали рыжие кудряшки героини слишком салонными и ненатуральными.

Подписчики актрисы также сравнили ее с Людмилой Чурсиной, которая более полувека назад сыграла ту же роль в предыдущей экранизации произведения Шишкова. Люди пришли к выводу, что это будет другая интерпретация, но не менее захватывающая.

Вячеслав Шишков – русский, советский писатель, его удивительные рассказы и повести о Сибири, ее величии и красоте, о людях не просто увлекательны и познавательны, но и учат тому, что где бы ни жил человек, он всегда должен оставаться человеком.