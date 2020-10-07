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Елена Ханга не стала сближаться с коллегами из-за ребенка

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Елена Ханга стала очередной звездной гостьей программы Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Популярная ведущая откровенно рассказала о работе и личной жизни.

Елена Ханга прославилась после выхода в эфир шоу "Принцип домино". Плюс телеведущая привлекала внимание своей эффектной внешностью. Однако сама Елена убеждена, что успех шоу принесла в большей степени искренность героев, которые делились реальными историями, выдавая в студии живые эмоции.

Соведущей Елены Ханги была Елена Ищеева. С самого начала она хотела подружиться с коллегой, но та предпочла держать ее на расстоянии. Ханга объяснила свою позицию: "Я считала, чтобы сохранить хорошие отношения, нам надо с уважением друг к другу относиться, а обиды начинаются тогда, когда люди слишком сближаются".

Кроме того, Елена еще и потому не могла пойти на сближение с коллегой и прочими работниками шоу, что у нее только родился ребенок. Все свое свободное время Ханга пыталась уделить дочке. "Изображать дружбу не люблю. Мне важно было бежать домой к семи вечера. Потому что во время работы в "Принцип домино" я кормила грудью, а между эфирами сцеживала молоко, которое везли дочери. Я, когда уходила из Останкино, смотрела на девочек в кафе и говорила: "Боже, как же я хочу так беззаботно трепаться, хихикать, строить глазки, но не могу – я мать", – вспомнила Ханга.

Елена Ханга и Елена Ищеева проработали вместе три года. Затем на смену Ищеевой пришла Елена Старостина. Женщины быстро нашли общий язык. "Мы не похожи были с Леной. Мне в этом смысле Лена Старостина была гораздо ближе и по возрасту, и по образованию", – отметила Ханга.

Телеведущая призналась, что у нее остались приятные воспоминания о передаче. "На мой взгляд, это классный проект. Спасибо Шумакову за то, что он его придумал. Да, там было все непросто, ведущие менялись, была куча сплетен, разговоров, конфликтов", – призналась популярная ведущая.

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Источник — dni.ru
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