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Экстренно госпитализированный Борис Щербаков оказался на даче

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У 70-летнего Бориса Щербакова появились серьезные проблемы со здоровьем. По неофициальной информации, известный актер был срочно отправлен в больницу с бронхитом и заболеванием легких.

У народного артиста России и экс-ведущего программы "Доброе утро" Первого канала наблюдаются одышка и кашель. Борис Щербаков находится в столичной клинике под присмотром врачей. Звезде экрана проводят все необходимые обследования.

Информацию о госпитализации ведущего прокомментировал его сын Василий Щербаков. Он уже созвонился со знаменитым отцом. "Он жив, здоров. И вообще он не в больнице, а на даче", – заявил наследник актера Пятому каналу.

Отметим, что по неподтвержденной информации, у Бориса Щербакова может быть коронавирус. В последний раз о госпитализации телеведущего сообщалось в январе 2017 года. Как писали "Дни.ру", тогда после проведенного обследования у популярного артиста диагностировали несколько серьезных заболеваний. Ему был назначен курс длительной терапии.

Напомним, в 2015 году Бориса Щербакова увозила скорая помощь в связи с сердечной недостаточностью. Борис Щербаков известен россиянам по таким ролям в таких фильмах, как "Криминальный квартет", "Гостья из будущего", "Девять неизвестных" и многим другим.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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