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Брухунова ждет воли Бога на второго ребенка

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Татьяна Брухунова решила пообщаться с подписчиками своего блога. Супруга Евгения Петросяна ответила на вопросы поклонников о материнстве и личной жизни.

В основном читатели спрашивали про ребенка. Например, удалось выяснить, что супруге юмориста повезло – маленький Ваган спит всю ночь и не беспокоит мать по пустякам.

Также девушка заявила, что ее никак не изменило появление наследника. Впрочем, и раньше Татьяна Брухунова отмечала, что не считает себя матерью-наседкой, она спокойно оставляет ребенка на нянек и занимается своими делами.

Один из поклонников спросил у жены Евгения Петросяна, думает ли она о рождении еще одного малыша. "Дочку?" – уточнил пользователь Сети. "На все воля Божья", – заявила девушка.

Впрочем, даже если Татьяна Брухунова решит во второй раз стать мамой, мы этого можем не узнать. Бывшая помощница артиста тщательно скрывала и свою первую беременность.

О рождении сына Евгений Петросян сообщил уже тогда, когда малышу было полгода. Юморист опубликовал в личном блоге снимок мальчика в день своего 75-летия и заявил, что ребенка назвали Ваганом в честь деда.

Тут же поползли слухи о том, что наследника престарелой звезде выносила суррогатная мать. Якобы в начале весны Петросян и Брухунова летали в Арабские Эмираты как раз для того, чтобы присутствовать при родах. Однако позднее жена артиста заявила, что еще слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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