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Зачем Тихановская требует встречи с Путиным

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Светлана Тихановская была вынуждена покинуть родину по политическим причинам. Однако это не мешает ей проводить встречи со сторонниками.

Александр Лукашенко выжег политическую поляну в стране. Оппоненты действующего президента Белоруссии либо посажены, либо "выдавлены" из страны.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская ведет свою деятельность вне родины. Недавно политик прилетела столицу Германии с рабочим визитом. Там она встретилась с представителями беларусской диаспоры.

Спектр тем, которые были затронуты в разговоре с земляками, был широким. Общались и о "женском лице протеста", и об отваге белоруссов.

Тихановская сообщила, что хотела бы поговорить с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Политик поведала, что намерена понять, зачем лидер братского государства поддерживает поддерживает Лукашенко.

Кроме этого, Светлана Георгиевна хотела бы встретиться со своим супругом. Она отметила, что желает возвращения всех вынужденных покинуть Белоруссию людей на родину.

Стоит отметить, что Тихановская планирует провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. При этом первым делом политик посетила Берлинскую стену, а точнее тот ее фрагмент, который посвящен протестам в Беларуси.

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Источник — dni.ru
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