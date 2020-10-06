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В Совфеде заявили об отмене налогов для ИП, малого и среднего бизнеса

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В России назревает экономическая революция. В понедельник, 5 октября 2020 года, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с поддержкой инициативы об освобождении индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса от налогов.

Член верхней палаты российского парламента поделилась своим мнением в ходе парламентских слушаний по новому бюджету.

Председатель Совфеда заметила, что в последнее время государство стремится облегчить жизнь бизнесу в виде определенных налоговых послаблений.

"Я бы индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес вообще освободила от налогов, - подчеркнула Матвиенко. - Потому что они и себя кормят, свои семьи кормят, и рабочие места создают".

Свое мнение она обосновала личным опытом - работой в качестве губернатора. "Мы три года уменьшали налогообложение малого и среднего бизнеса, и доходы росли, - отметила глава верхней палаты. - И коллеги убедились, что это была правильная политика".

Некоторые специалисты считают, что заявление Матвиенко служит определенным сигналом. Сейчас Россию накрывает вторая волна коронавируса. Вместе с увеличением количества зараженных, будут усилены меры ограничительного характера для населения. Это вызовет цепную реакцию, при которой пострадает бизнес. Спасти его смогут лишь серьезные финансовые влияния со стороны государства или налоговые послабления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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