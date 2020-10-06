В ПФР разъяснили порядок оформления выплаты до 10 000 рублей

06.10.2020 | 04:47

На компенсационное пособие могут рассчитывать граждане, которые берут на себя ответственность по уходу за нуждающимися в помощи людьми.

В Пенсионном фонде России пояснили, что выплата положена лишь неработающему гражданину, который сам трудоспособен, но ухаживает за нетрудоспособным человеком, кто «по состоянию здоровья не может самостоятельно вести быт».

«К нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды 1-й группы, за исключением инвалидов с детства 1-й группы; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе; граждане, достигшие 80 лет», – отметили в ПФР.

Ухаживающим за нуждающимися в помощи назначена ежемесячная выплата в 1 200 рублей.

Деньги могут получить и родители детей-инвалидов, которые осуществляют за ними уход. Данной категории граждан положено пособие в 10 000 рублей в месяц.