Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|05:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

В ПФР разъяснили порядок оформления выплаты до 10 000 рублей

Печать

На компенсационное пособие могут рассчитывать граждане, которые берут на себя ответственность по уходу за нуждающимися в помощи людьми.

В Пенсионном фонде России пояснили, что выплата положена лишь неработающему гражданину, который сам трудоспособен, но ухаживает за нетрудоспособным человеком, кто «по состоянию здоровья не может самостоятельно вести быт».

«К нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды 1-й группы, за исключением инвалидов с детства 1-й группы; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе; граждане, достигшие 80 лет», – отметили в ПФР.

Ухаживающим за нуждающимися в помощи назначена ежемесячная выплата в 1 200 рублей.

Деньги могут получить и родители детей-инвалидов, которые осуществляют за ними уход. Данной категории граждан положено пособие в 10 000 рублей в месяц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте