Мишустин заявил о новой поддержке самозанятых, малого и среднего бизнеса

06.10.2020 | 04:05

Правительство увеличивает меры поддержки экономики России и некоторых ее отраслей. Премьер-министр заявил об очередной помощи малому и среднему бизнесу, самозанятым, а также аграриям.

В понедельник, 5 октября, на совещании кабинета министров Мишустин заявил, что подписал постановление о помощи самозанятым. Теперь на них распространятся меры поддержки, которые предусмотрены для малых и средних предприятий в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Кроме того, уже подготовлен еще один указ. Документ внесет изменения в действующую программу. Новый закон позволит компаниям, претендующим на гарантийную поддержку, вовремя получить заем или перекредитоваться, чтобы сохранить рабочие места.

"Введем ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета", - сообщил Михаил Мишустин.

Корпорация МСП займется распределение рангов для компаний нуждающихся в поддержке. Показатель будет зависеть от финансового состояния и активности организации. Это будет влиять на размер субсидии от государства.

Рассказал премьер и об изменениях в правила предоставления субсидий для поддержки малых форм аграрного бизнеса и сельской кооперации.

"Продлеваем на год возможность использования грантов на создание или развитие своего дела. Этой мерой смогут воспользоваться сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также семейные фермеры и те, кто только начал бизнес, включая аграриев, которые получали подобные гранты два года назад", - уточнил Михаил Мишустин.