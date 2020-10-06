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Известный продюсер призвал помолиться за Бориса Корчевникова

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Поклонники переживают за Бориса Корчевникова. Телеведущий теряет слух после операции, которую перенес несколько лет назад. Журналиста поддерживает и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Корчевников перенес сложную операцию по удалению опухоли. Для этого врачи провели трепанацию черепа. Без последствий не обошлось. Спустя годы Борис стал слышать хуже. Его друзья рассказывали, что журналист носит слуховой аппарат.

Несмотря на это, телеведущий принимает участие в съемках передачи "Судьба человека". Профессионализм и мужество Корчевникова очень впечатляет Разина. Продюсер группы "Ласковый май" считает, что Борис является одним из тактичных и добрых журналистов, который "не допускает гадости в эфире".

Андрей верит, что журналисту удастся справиться с недугом. Продюсер взывает к Богу, чтобы Корчевников быстрее поправился. "Боречка, держись! Мы все за тебя молимся", – написал Разин в "Инстаграм".

Напомним, недавно Корчевников растрогал народ снимком с малышом. Журналист стал крестным отцом в пятый раз. Своих детей у Бориса нет, равно как и избранницы. Впрочем, общественности мало известно о личной жизни телеведущего. Именно поэтому поклонники часто приписывают роман с женщинами, которые где-либо составляют ему компанию.

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Источник — dni.ru
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