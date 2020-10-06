Изможденное лицо уставшей женщины выдало боль Королевой

06.10.2020 | 08:48

Метаморфозы, которые произошли с популярной певицей Наташей Королевой, сильно огорчили ее поклонников.

Еще недавно 47-летняя артистка радовала почитателей своего таланта красивыми снимками в социальной сети Инстаграм. На многих фотографиях Наталья выглядела девушкой, которой не давали и двадцати пяти лет.

Спустя месяц, после скандала с изменой супруга, Королеву можно узнать с трудом. От былой красоты не осталось и следа. Певица превратилась в уставшую женщину, внешность которой полностью соответствует возрасту.

Многие считают, что именно предательство Тарзана подкосило Королеву. Очевидно, что иллюзии разрушились, а осталась лишь глубокая обида на супруга и где-то в глубине души - боль.

Как заявила артистка в недавнем интервью Ксении Собчак, Первый канал и Константин Эрнст, к которому Королёва пробовала обращаться с просьбой прекратить мусолить в различных ток-шоу её семью и звать на эфиры мошенницу, то же оставили глубокий рубец в душе певицы.

Наталья утверждает, что простила своего супруга. Что прекрасно представляла, с кем она живет. Что долго терпела бесконечные звонки поклонниц. Но природу не обманешь. Нервы довели Королеву, она растеряла весь свой лоск и задорный огонёк в глазах.