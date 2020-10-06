Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|08:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Дроздова рассказала о предательстве Дмитрия Певцова

Печать

Ольга Дроздова рассказала, как ее однажды подставил Дмитрий Певцов. Это произошло, когда они еще не были мужем и женой.

Актриса в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Она поведала, что история случилась много лет назад, когда они с Дмитрием Певцовым просто дружили.

Оказывается, он разрешил режиссеру картины "Прогулка по эшафоту" снимать артистку голой. В сценарии этого не было. Сначала девушка категорически отказывалась. "Они сговорились. Он просто повелся", – поделилась Ольга Дроздова. В итоге звезда убежала со съемки. С расстройства артистка бегала по лесу, потом вернулась на съемочную площадку, а затем улетела во Францию.

Как отметила знаменитость, в какой-то момент у них с Дмитрием Певцовым началась "тотальная дружба", переросшая в любовь. "Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем", – призналась актриса.

Ольга Дроздова рассказала, что иногда они с супругом разъезжаются по работе. "Надо отдыхать друг от друга", – отметила жена Дмитрия Дроздова. Своим студенткам в вузе, где она преподает, артистка советует выходить замуж именно за друга, считая, что чувства в такой паре будут крепче.

Напомним, что Ольга Дроздова уже 25 лет вместе с Дмитрием Певцовым. Их общему сыну Елисею 13 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте