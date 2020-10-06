Дроздова рассказала о предательстве Дмитрия Певцова

06.10.2020 | 06:43

Ольга Дроздова рассказала, как ее однажды подставил Дмитрий Певцов. Это произошло, когда они еще не были мужем и женой.

Актриса в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Она поведала, что история случилась много лет назад, когда они с Дмитрием Певцовым просто дружили.

Оказывается, он разрешил режиссеру картины "Прогулка по эшафоту" снимать артистку голой. В сценарии этого не было. Сначала девушка категорически отказывалась. "Они сговорились. Он просто повелся", – поделилась Ольга Дроздова. В итоге звезда убежала со съемки. С расстройства артистка бегала по лесу, потом вернулась на съемочную площадку, а затем улетела во Францию.

Как отметила знаменитость, в какой-то момент у них с Дмитрием Певцовым началась "тотальная дружба", переросшая в любовь. "Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем", – призналась актриса.

Ольга Дроздова рассказала, что иногда они с супругом разъезжаются по работе. "Надо отдыхать друг от друга", – отметила жена Дмитрия Дроздова. Своим студенткам в вузе, где она преподает, артистка советует выходить замуж именно за друга, считая, что чувства в такой паре будут крепче.

Напомним, что Ольга Дроздова уже 25 лет вместе с Дмитрием Певцовым. Их общему сыну Елисею 13 лет.