54%: результат ДНК-теста Максаковой и потомков Сталина оказался неожиданным

06.10.2020 | 23:14

Мария Максакова попыталась доказать родство с Иосифом Сталиным. Результаты генетической экспертизы она раскрыла в студии шоу "Пусть говорят" Первого канала.

Оперная дива долгие годы пыталась выяснить, кто же является ее дедушкой. Она предположила, что является внучкой генералиссимуса. Певица сдала ДНК-тест.

Вместе с Марией Максаковой биоматериал на экспертизу сдали и законные наследники Иосифа Сталина. В частности, его внук Селим Бенсаад. Результаты исследования оказались странными неожиданными: они показали родство на 54%. Тогда звезда решила сделать полный анализ крови, благодаря чему узнала о происхождении своих предков.

Оказалось, что у Марии Максаковой 75% крови – из Восточной Европы. Еще 8%, по линии отца, из Финляндии. Также есть сведения, что у артистки имеется кровь с Британских островов – целых 10%. "Это для меня большая загадка, поскольку никаких родственников из Великобритании у меня нет", – поделилась оперная дива.

Однако родство с генералиссимусом доказано не было. "Анализ не показал наличия грузинской крови, значит, я не могу быть внучкой Сталина", – рассказала Мария Максакова. При этом она продолжает исследовать генеалогическое древо. Она просила поклонников присылать любые догадки о личности ее родственника.

Напомним, мать Марии Максаковой, известная актриса Людмила Максакова до сих пор не знает ничего о своем отце. Артистка много лет потратила на изучение своих корней, но не выяснила ничего важного.