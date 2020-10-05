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Яну Рудковскую обвинили в попытке нажиться на ребенке

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На днях общественность узнала о пополнении в семействе Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как ни странно, не все поздравляют супругов с рождением сына. Многие усмотрели в этом событии желание продюсера больше заработать.

Накануне Рудковская поделилась новым снимком в инстаграм-аккаунте. На нем продюсер позирует вместе с двумя сыновьями: семилетний Саша держит коляску, в которой находится малыш Арсений, появившийся на свет чуть больше недели назад благодаря суррогатной матери.

На фото много вещей известного бренда: кофта и очки Яны, костюм Саши и коляска. Кроме того, продюсер отметила аккаунты людей, благодаря которым, вероятно, появилась эта одежда и люлька.

Пользователи Сети считают, что Рудковская получила вещи по бартеру, поэтому теперь отрабатывает их публикациями. Впрочем, подписчики и до этого поста были уверены, что Яна решилась на рождение четвертого ребенка только ради пиара и денег. "Новый тренд – ребенок для рекламных целей. Кто-то родил, кто-то будет воспитывать, а мама просто красивая будет пилить сторис", "Вся жизнь Яны – сплошной бизнес-проект. С первого дня жизни надо зарабатывать и зарабатывать", – высказались фолловеры.

Напомним, событием в семье Рудковской и Плющенко вдохновились Иосиф Пригожин и Валерия. Супруги признались, что тоже хотят завести общего ребенка, но пока у них не получается.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Не надо завидовать, не судите и не судимы будете,как говорится.

Гость||

это которая вместо супницы ночную вазу использует?

Имя: Гость
Комментарий:

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