В ПФР рассказали о надбавке в 25 000 рублей к пенсии в октябре

05.10.2020 | 05:00

Деньги будут выделены отдельной категории граждан согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В сентябре глава государства подписал документ о выделении участникам боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Прибалтики, Украины и Белоруссии с 1944 по 1951 год единовременной выплаты.

Согласно указу, ветераны должны были получить в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне денежных средств в размере 75 тысяч рублей. Чуть позже список получателей расширили.

Специалисты ПФР разъяснили, что некоторые пенсионеры в октябре получат сразу по 75 тысяч рублей, а те, кто в мае получил 50 тысяч, могут рассчитывать на выплату в 25 тысяч рублей.

«Если ветеран получил к 9 Мая выплату в размере 50 тысяч рублей и при этом имеет право на единовременную выплату в соответствии с Указом № 544, то ему будет осуществлена доплата в размере 25 тысяч рублей», – разъяснили в ПФР. Эти деньги будут начислены помимо основной пенсии.

В ведомстве подчеркнули, что выплата осуществляется без заявления. Пенсионеру не следует куда-либо обращаться. Деньги придут к получателям до конца октября.