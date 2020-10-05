В ПФР предупредили о возможности приостановки выплаты пенсии

05.10.2020 | 04:00

В Пенсионном фонде РФ перечислили условия, при которых выплата пенсий гражданам будет приостановлена. Подобная мера затронет одну из категорий россиян.

Ограничения могут коснуться получателей пенсии по потере кормильца, но только при наступлении определенных обстоятельств.

Согласно законодательству, право на такую пенсию сохраняется до 23 лет при условии очного обучения и не зависит от личных изменений в жизни человека. Например, рождения ребенка или ухода в академический отпуск.

Однако в ПФР напомнили, что если гражданин уходит в армию, то выплата пенсии приостанавливается.

«Возобновить ее можно при обращении в ПФР после окончания службы (в случае продолжения очного обучения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ПФР разъяснили порядок получения пенсии супругой умершего кормильца. Получающая пенсию на себя или на несовершеннолетнего ребенка, она не потеряет право на выплату при вступлении в новый брак. Но находясь в браке, она утратит право на повторное назначение пенсии после прекращения выплаты (например, если после замужества последовало трудоустройство, пенсию отменят. После окончания трудовой деятельности пенсию уже не назначат, так как женщина состоит в новом браке).