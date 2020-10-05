СМИ: власти подумывают о серьезных ограничительных мерах, но боятся за бизнес

05.10.2020 | 09:43

За последние сутки в России было выявлено 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3,3 тысячи – в Москве. Такие же данные наблюдались в мае 2020 года, когда в стране действовал карантин. Поэтому общественность вновь заговорила об ограничениях.

Изданию "Ведомости" стало известно, что в кабинетах мэрии Москвы обсуждают пропускной режим, действовавший в столице весной. По словам инсайдера, приближенного к городским властям, чиновники находятся в затруднительном положении, ведь им необходимо объяснить народу, насколько важны новые ограничения.

Мэрия рассматривает разные варианты развития событий. Они понимают, что нужно предпринять такие меры, которые не добьют бизнес, едва оставшийся на плаву после жесткого карантина в апреле и мае. При этом другой источник издания сказал: режим самоизоляции введут в Москве в течение двух недель, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Представитель мэрии, в свою очередь, отметил, что говорить о возвращении к жестким мерам преждевременно. Сейчас важно другое: оценить изменения статистики по коронавирусу.

Напомним, в конце сентября жителям Москвы старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим. Кроме того, Сергей Собянин обязал руководителей компаний перевести 30% сотрудников "на удаленку" с 5 октября. Также мэр объявил о каникулах в школах до 18 октября.