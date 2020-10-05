Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Рубец на все сердце»: бывший Боярской поделился болью от расставания

Печать

Елизавета Боярская замужем за Максимом Матвеевым уже десять лет. Поэтому мало кто помнит, что раньше актриса встречалась новосибирским актером Павлом Поляковым. Молодой человек не забывает былую любовь. Он иногда видится с экс-возлюбленной.

Боярская познакомилась Поляковым в 2007 году, когда Малый драматический театр Санкт-Петербурга, в котором Елизавета играет до сих пор, приехал в Новосибирск со спектаклем. Несмотря на то, что труппа пробыла в столице Сибири чуть меньше недели, актриса успела влюбиться в Павла.

Расстояние лишь укрепляло чувства влюбленных. Поляков часто приезжал к избраннице, Елизавета тоже летала в Новосибирск. Пара смело планировала будущее: покупку квартиры, бизнес и свадьбу. Но в какой-то момент Боярская и Поляков решили расстаться.

Что произошло между ними, никто точно не знает. В беседе с журналистами Павел лишь признался, что "наломал много дров". За последние десять лет у актера было много девушек, рассказали его друзья:

"Искал ту, с которой опять выросли бы крылья. Тема Боярской была под запретом. Рубец на все сердце".

Сейчас Поляков понимает, что жить прошлым нельзя. Несмотря на это, раз в два года он все-таки встречается с Елизаветой. Бывшим влюбленным нравится обсуждать искусство.

Нынешняя избранница Павла, руководитель группы медиапланирования клиники Мешалкина Наталья Потапова, не скрывает, что ревнует супруга, но трезво оценивает ситуацию и доверяет ему. Девушка знает: возлюбленный честно расскажет обо всем, если что-то случится, пишет "Экспресс-газета".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте