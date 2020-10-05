«Рубец на все сердце»: бывший Боярской поделился болью от расставания

05.10.2020 | 16:17

Елизавета Боярская замужем за Максимом Матвеевым уже десять лет. Поэтому мало кто помнит, что раньше актриса встречалась новосибирским актером Павлом Поляковым. Молодой человек не забывает былую любовь. Он иногда видится с экс-возлюбленной.

Боярская познакомилась Поляковым в 2007 году, когда Малый драматический театр Санкт-Петербурга, в котором Елизавета играет до сих пор, приехал в Новосибирск со спектаклем. Несмотря на то, что труппа пробыла в столице Сибири чуть меньше недели, актриса успела влюбиться в Павла.

Расстояние лишь укрепляло чувства влюбленных. Поляков часто приезжал к избраннице, Елизавета тоже летала в Новосибирск. Пара смело планировала будущее: покупку квартиры, бизнес и свадьбу. Но в какой-то момент Боярская и Поляков решили расстаться.

Что произошло между ними, никто точно не знает. В беседе с журналистами Павел лишь признался, что "наломал много дров". За последние десять лет у актера было много девушек, рассказали его друзья:

"Искал ту, с которой опять выросли бы крылья. Тема Боярской была под запретом. Рубец на все сердце".

Сейчас Поляков понимает, что жить прошлым нельзя. Несмотря на это, раз в два года он все-таки встречается с Елизаветой. Бывшим влюбленным нравится обсуждать искусство.

Нынешняя избранница Павла, руководитель группы медиапланирования клиники Мешалкина Наталья Потапова, не скрывает, что ревнует супруга, но трезво оценивает ситуацию и доверяет ему. Девушка знает: возлюбленный честно расскажет обо всем, если что-то случится, пишет "Экспресс-газета".