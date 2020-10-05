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Озвучен самый негативный сценарий для курса рубля до конца года

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Курс рубля зависит от множества факторов, в том числе неблагоприятных. Эксперты озвучили наиболее неблагоприятный сценарий для отечественной валюты до конца текущего года.

Пандемия коронавируса ударила по мировой экономике. При этом финансовые аналитики склонны полагать, что до конца года у доллара есть шансы значительно укрепить свои позиции.

Отечественная валюта в этом случае будет зависеть от того, какие меры будут предприняты финансовыми институтами для избежания рисков. Отмечается, что недавний стремительный рост доллара связан из-за военного обострения в Нагорном Карабахе.

Аналитик Марк Гойхман допустил оптимистичный сценарий для рынка к концу 2020 года. При этом, по мнению эксперта, при прочих негативных факторах возможен и иной сценарий, при котором доллар достигнет отметки в 85 рублей. Последний раз такие показатели были зарегистрированы четыре года назад, передает "Российская газета".

Гойхман добавил, что заражения Дональда Трампа COVID-19 всполошил общественность, что повлияло на валюту. Спрос на доллар взлетел, поскольку люди решили обезопасить себя в связи с тревожной и неопределенной ситуацией.

Победа Джо Байдена может ударить по рублю, подчеркнул эксперт. Все дело в том, что демократы склонны поддерживать антироссийские санкции, пишет Life.

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Источник — dni.ru
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