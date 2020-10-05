Недуг Началовой: тяжелая болезнь сильно изменила Регину Дубовицкую

05.10.2020 | 14:20

71-летняя Регина Дубовицкая сегодня редко выходит в свет. Поэтому ее появление на вернисаже участника ее программы "Аншлаг" Геннадия Ветрова вызвало огромный интерес. Регина сильно изменилась внешне, заметно сдала. Но больше всего народ удивило даже не это, а руки Дубовицкой.

Большие шишковидные наросты на суставах пальцев, грязь под ногтями – люди не поверили своим глазам. Многие даже усомнились, что этот божий одуванчик – легендарная Регина Дубовицкая. Ведь все ее помнят цветущей, ухоженной, с идеальным маникюром. Что же случилось с ней?

"Судя по всему, перед нами подагрический или, что более вероятно, ревматоидный полиартрит, – рассказал "Дни.ру" врач-ревматолог. – Это очень коварная болезнь, при которой руки очень болят, человек сидит на таблетках. Даже обрезать ногти – задача не из легких. Тут уже не до маникюра",

Специалист пояснил, что ревматоидный полиартрит – очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление суставов, собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой ткани. Это хроническая патология, точные причины появления которой медицине неизвестны. Причем женщины из-за генетической предрасположенности и под влиянием гормональных факторов подвержены недугу в три раза чаще.

Напомним, у скончавшейся в марте 2017 года Юлии Началовой руки были обезображены подагрой. Но певица скрывала их под перчатками. О своем страшном диагнозе она узнала за восемь лет до смерти, но долгое время не могла решиться на поход к врачу. Когда же ее стали мучить непрекращающиеся боли в суставах, то она наконец обратилась за помощью к медикам.

"Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах", – жаловалась артистка журналистам.