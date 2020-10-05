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Мама раскрыла секрет маленького Петросяна

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В марте Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Любопытный факт о сыне Вагане рассказала молодая супруга прославленного юмориста.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян так скрывали своего ребенка, что многочисленные поклонники не поверили, когда весной появилась информация о прибавлении в семействе. Хотя с рождением малыша их поздравил в эфире даже сам шоумен Иван Ургант.

Лишь в честь своего юбилея, в сентябре, Евгений Петросян продемонстрировал шестимесячного сына Вагана, чем собрал множество поздравлений и комплиментов. После этого стала показывать ребенка и Татьяна Брухунова, которая до этого так тщательно скрывала наличие сына, что вряд ли кто мог догадаться, что он вообще есть.

Счастливая мать не только делится свежими фотографиями маленького наследника, но и с удовольствием рассказывает про него. Например, она объяснила, почему мальчику выбрали именно такое имя – Ваган. "В переводе на русский язык с армянского оно переводится как "Щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Татьяна Брухунова.

Но есть и еще одна причина, по которой мальчику выбрали именно это имя. "Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали", – выразила надежду молодая супруга Евгения Петросяна.

Напомним, что отца юмориста звали Ваган Миронович Петросянц. Он был армянином, преподавал математику в Азербайджанском педагогическом институте. Интересно, что после дебюта на эстраде Евгений Петросян решил сократить фамилию на одну букву.

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Источник — dni.ru
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