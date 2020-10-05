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Друзья-артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну

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3 октября круглую дату отметил один из самых известных отечественных артистов – Армен Джигарханян. Однако юбилей легендарного актера прошел без шикарного праздника.

Если быть точнее, то 3 октября Армен Джигарханян отметил не только 85-летие, но и 65-летие творческой деятельности и 25-летие театра, которым руководит. Предполагалось, что будет грандиозный праздник по такому случаю. Но его не было. Вместо этого прошло мероприятие, на которое журналистов по какой-то причине не пустили.

Ходят слухи, что Армен Джигарханян настолько плох, а также чтобы не множить разговоры и предположения, что же на самом деле происходит в театре, было принято решение сделать праздник закрытым, только для своих. Тем не менее, появилась информация с юбилея. По некоторым данным, именинник появился в театре в инвалидном кресле и почти не разговаривал. По слухам, когда его увидели люди, давно с ним не встречавшиеся, то чуть не расплакались, мол, так жалко он выглядит.

По информации, на празднике Армену Джигарханяну показали фильм, в котором его поздравили с юбилеем известные коллеги: Александр Ширвиндт, Александр Калягин, Валерий Гаркалин. Однако никто из них лично не пришел на юбилей к легендарному актеру.

Не было и его бывшей жены, киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой тот развелся со скандалом несколько лет назад. По словам самой Виталины, они с тех пор ни разу не виделись. О том, как себя чувствует сейчас Армен Джигарханян, она высказалась так: "Я сожалею, что все так вышло. Возможно, если бы я была рядом, мы могли бы этот момент его обездвиживания, тяжелого состояния, как-то отсрочить. Клянусь вам, я больше всего не хотела бы видеть нашу пару в виде меня, везущей коляску с престарелым мужем. Конечно, я бы возила, но понимаю, что со стороны это печально бы смотрелось. Ведь для меня имидж Армена Борисовича и его внешний вид были всегда очень важны, я делала все, чтобы он достойно выглядел, поддерживала его здоровье".

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Источник — dni.ru
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