Дочь Юлии Началовой решила сделать карьеру на телевидении

05.10.2020 | 22:22

13-летняя наследница Юлии Началовой впервые выступила на телевидении. Вера Алдонина спела в детской передаче.

Девочка растет талантливой в знаменитую маму. Известно, что она с детства играет на музыкальных инструментах и участвует в мюзиклах. 4 октября состоялся дебют Веры на ТВ. Дочь Юлии Началовой исполнила песню в программе "С добрым утром, малыши".

Отметим, что родственники после смерти Юлии Началовой стараются оберегать девочку от пристального внимания журналистов. Иногда они размещают в соцсетях фото и ролики с Верой. Так, бабушка и дедушка не раз показывали видео, где дочь исполнительницы пела.

Ранее в популярной детской программе засветилась 12-летняя дочь известной певицы Алсу Микелла. Девочка получила работу на телевидении в первых числах сентября.

«Друзья, я спешу поделиться с вами классной новостью! Теперь я соведущая легендарного Хрюши @hrusha_klass из главной детской передачи страны «Спокойной ночи малыши!», и мы запускаем новую рубрику «МУЗ-ТОК» в эфире спин-офа вечерней программы «С добрым утром, малыши!» Будем говорить о музыке и не только!», - заявила на своей странице в социальной сети Инстаграм Микелла.