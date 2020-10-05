Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|18:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Бездарности: Сергей Пенкин заявил о ненастоящих звездах на сцене

Печать

Когда-то Сергей Пенкин был очень популярен, он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако сейчас артист редко выступает и дает интервью.

Сергей Пенкин считает, что его не любят телевизионные боссы, поэтому так редко зовут участвовать в концертах. Артист обратил внимание на то, что сейчас творится в отечественном шоу-бизнесе. По его мнению, на сцене стало очень много дилетантов. "Столько бездарей появилось на сцене! И ведь они не стыдятся на сцену выходить. У многих нет музыкального образования. Это все равно что прийти к врачу-хирургу, а он будет без медицинского образования", – высказал мнение Сергей Пенкин.

Также артист убежден, что большое значение имеют средства, вложенные в раскрутку исполнителя. Он привел пример: "Посмотрите на Мэрайю Кэри. Ее услышали на бензоколонке: она дала кассету одному продюсеру – и сразу же пошла вверх. Потому что в нее стали вкладывать. В таланты нужно вкладывать, а не в бездарностей, как это сейчас принято".

Исполнитель пожаловался, что в настоящее время другое отношение к настоящим знаменитостям. Таковыми становятся все подряд. "Слово "звезда" вообще испохабили. Раньше звездами были Магомаев, Любовь Орлова, Марк Бернес. А сейчас все звезды вокруг", – пожаловался артист.

Не так давно Сергей Пенкин открыл собственную вокальную школу. При этом он прекрасно понимает, что пробиться на сцену в России – дело довольно сложное. Зато его ученики становятся конкурсантами заграничных фестивалей и даже заняли более 15 первых мест в разных конкурсах в Италии и Франции. При этом Сергей Пенкин подчеркнул, что его учениками являются люди самого разного возраста.

А теперь артист мечтает открыть собственный музыкальный театр. "Я хочу сделать концертный зал, где бы пели красиво и без фонограммы, чтобы люди воспитывались на хорошей музыке", – признался Сергей Пенкин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако сейчас артист редко выступает
Это кто же вам такое сказал.Человек без пиара по радио и тв аншлаги на концертах собирает

Гость||

Да уж. Звиздюлина на звиздюлине.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте