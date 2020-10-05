Бездарности: Сергей Пенкин заявил о ненастоящих звездах на сцене

05.10.2020 | 17:19

Когда-то Сергей Пенкин был очень популярен, он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако сейчас артист редко выступает и дает интервью.

Сергей Пенкин считает, что его не любят телевизионные боссы, поэтому так редко зовут участвовать в концертах. Артист обратил внимание на то, что сейчас творится в отечественном шоу-бизнесе. По его мнению, на сцене стало очень много дилетантов. "Столько бездарей появилось на сцене! И ведь они не стыдятся на сцену выходить. У многих нет музыкального образования. Это все равно что прийти к врачу-хирургу, а он будет без медицинского образования", – высказал мнение Сергей Пенкин.

Также артист убежден, что большое значение имеют средства, вложенные в раскрутку исполнителя. Он привел пример: "Посмотрите на Мэрайю Кэри. Ее услышали на бензоколонке: она дала кассету одному продюсеру – и сразу же пошла вверх. Потому что в нее стали вкладывать. В таланты нужно вкладывать, а не в бездарностей, как это сейчас принято".

Исполнитель пожаловался, что в настоящее время другое отношение к настоящим знаменитостям. Таковыми становятся все подряд. "Слово "звезда" вообще испохабили. Раньше звездами были Магомаев, Любовь Орлова, Марк Бернес. А сейчас все звезды вокруг", – пожаловался артист.

Не так давно Сергей Пенкин открыл собственную вокальную школу. При этом он прекрасно понимает, что пробиться на сцену в России – дело довольно сложное. Зато его ученики становятся конкурсантами заграничных фестивалей и даже заняли более 15 первых мест в разных конкурсах в Италии и Франции. При этом Сергей Пенкин подчеркнул, что его учениками являются люди самого разного возраста.

А теперь артист мечтает открыть собственный музыкальный театр. "Я хочу сделать концертный зал, где бы пели красиво и без фонограммы, чтобы люди воспитывались на хорошей музыке", – признался Сергей Пенкин.