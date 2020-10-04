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В ПФР объяснили, по какому «Списку» можно досрочно выйти на пенсию

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Воспитатели детских садов, так же как учителя и другие педагогические работники, имеют право на досрочную пенсию. Для этого необходимо иметь 25 лет педагогического стажа в соответствующих учреждениях и должностях и не менее 30 индивидуальных пенсионных баллов.

Наименования образовательного учреждения и должности должны соответствовать «Списку работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений», с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года №781.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, в соответствии с Правилами исчисления периодов работы, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 года № 781, работа, выполнявшаяся до 1 сентября 2000 года в должностях в учреждениях, указанных в «Списке», засчитывается в стаж независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки). Начиная с 1 сентября 2000 года — только при условии выполнения педагогической или учебной нагрузки, установленной за ставку зарплаты (должностной оклад).

С прошлого года срок выхода на досрочную пенсию педагогических работников изменился. Он будет увеличиваться постепенно. Так, педагогические работники, которые выработают требуемый специальный стаж в 2020 году (25 лет), могут реализовать право на досрочную пенсию через 1,5 года. Выработавшие специальный стаж в 2023 году и в последующие годы смогут обратиться за назначением досрочной пенсии через 5 лет, то есть в 2028 году и позднее.

Как сообщается на официальном сайте ПФР, после приобретения необходимой выслуги лет для назначения досрочной пенсии (25 лет) педагогические работники могут и дальше продолжать трудовую деятельность в образовательном учреждении либо прекратить работу. При этом срок выхода на льготную пенсию останется неизменным.

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