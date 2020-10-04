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У 85-летнего Джигарханяна появились причуды

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Татьяна Власова поделилась последними новостями из жизни народного артиста. Она сообщила, что у них с мужем сейчас прекрасные отношения.

Власова прожила вместе с актером более 50 лет. Она как никто другой знает Армена Джигарханяна. За последние годы женщина пережила много испытаний и бед. Ее предал любимый супруг, променяв на молодую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, потом она получила в свой адрес потоки клеветы. Одним словом – бесконечные нервные потрясения.

Однако, несмотря на боль, причиненную избранником, Татьяна Власова нашла в себе силы принять 85-летнего Армена Джигарханяна назад. Теперь она помогает ему вернуться к нормальной жизни.

По словам жены звезды театра и кино, артист периодически проходит плановое обследование в больнице. Его физическое состояние оставляет желать лучшего. Армен Джигарханян быстро утомляется. Власова отметила, что мыслит муж вполне адекватно, хотя стал намного сентиментальнее, чем раньше.

Бывают у него и причуды, связанные с возрастом. Например, изменчивое настроение. Власова рассказала, что оно у знаменитости каждый день разное. "То жалеет меня: "Бедная, как ты намучилась". То вдруг признается: "Я тебя очень люблю", – поделилась женщина. Она понимает, что муж очень многое пережил и то, что накопилось в душе актера – не знает никто.

После тяжелого скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян, похоже, по достоинству оценил верную и надежную Татьяну Власову. По словам супруги актера, как-то раз он с удивлением отметил, что она потрясающий и умный человек. Она же в ответ отшутилась: мол, всегда такой была, но он не замечал.

"Мою помощь по жизни он всегда принимал как нечто разумеющееся. Сейчас, когда Армен меньше работает, не может сесть и куда-то поехать, у него много времени на осмысление", – заявила жена звезды.

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Источник — dni.ru
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