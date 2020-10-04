Сергей Безруков признался в изменах и внебрачных детях

04.10.2020 | 08:25

Актер, которого поклонники просто боготворили, сделал сенсационное признание. Сергей Безруков, ассоциирующийся у большинства с идеальным семьянином, раскрыл правду об отношениях на стороне.

Как выяснилось, актер долго время жил на две семьи. С 2000 по 2015 год Безруков был официально женат на актрисе Ирине Безруковой. В тоже время он тайно встречался с петербургской актрисой Кристиной Смирновой.

Их отношения дали жизнь Александре и Ивану. Безруков признался, что очень любит своих детей и всячески им помогает.

«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно - не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае», - приводит слова Безрукова издание «Известия».

Сейчас актер женат Анне Матисон. 4 июля 2016 года у них родилась дочь Мария. 24 ноября 2018 года на свет появился сын Степан.

«Честно признаюсь, что такое «отец», понял только сейчас, еще раз повторю, не обижая никого никоим образом. И сейчас я счастлив. На самоизоляции мы пять месяцев были вместе с семьей, и я впервые услышал, когда сын сказал мне: «Па-па». - «Повтори». - «Па-па, па-па». Это ощущение до слез. Или когда ты укачиваешь их… С Машей я смотрел знаменитого американского педиатра Харви Карпа и стал настоящим специалистом: убаюкивал дочь буквально за секунду», - заявил актер.