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«Пусть оставит себе»: за наследство Валентина Гафта развернулась борьба

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О личной жизни Валентина Гафта ходило много слухов и небывалых легенд. Сначала говорили о его многочисленных любовницах и отношениях на стороне. Теперь обсуждается наследство актера. Точнее, намерен ли сам Гафт делиться своими сбережениями с бывшими женами.

Несколько дней назад одна из возлюбленных советского актера театра и кино заявила, что внебрачный сын Валентина Иосифовича жаждет получить часть законного наследства.

Однако выяснилось, что это далеко не так. Если верить словам экс-супруги, их общий сын уже привык к равнодушию со стороны отца и никогда не ждал от него финансовой поддержки.

Напомним, страстный роман между некой художницей и Гафтом закрутился в далеком 1971 году. Тогда Елена Никитина охмурила харизматичного молодого человека и родила ему сына.

Только вот о существовании еще одного наследника Валентин Иосифович узнал спустя три года после его рождения. А познакомились они в 2014 году. Это в очередной раз доказывает, что Гафта никогда не волновал вопрос воспитания внебрачного сына.

Накануне появилась информация, что наследник заявил о своих правах и потребовал от народного артиста весьма приличных выплат. Бывшая возлюбленная Валентина Иосифовича постаралась прояснить нюансы происходящего.

"Гафт никогда не интересовался сыном. Вадим с ним переговорил всего раз. Никакого продолжения быть не могло в отношениях. Эти деньги может оставить себе. Он и сам всегда хотел забыть, что у него где-то растет наследник", – публично заявила Никитина.

По словам художницы, ее сын не стремится к всеобщей популярности из-за конфликтов с отцом. Тем более, молодой человек занят своим лечением. Звездный наследник заразился смертельным вирусом.

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Источник — dni.ru
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