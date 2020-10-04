Кому будут бесплатно выдавать лекарство от коронавируса за 12 тысяч

04.10.2020 | 05:32

Препараты «Арепливир» и «Коронавир», допущенные Минздравом к продаже в аптеках, будут выдаваться бесплатно.

«Большинство заболевших москвичей имеют возможность лечиться дома под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве амбулаторным пациентам, у которых была диагностирована пневмония, по решению врача будут бесплатно выданы приборы для измерения уровня насыщения кислородом - пульсоксиметры.

Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан), заявил мэр Москвы.

«Коронавир» и «Алепривир» — первые препараты от коронавируса, одобренные для амбулаторного лечения. В аптеках в различных регионах страны они стоят от 11 до 13 тысяч рублей.