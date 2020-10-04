«Двух слов связать не может»: Загитова «провалилась» в эфире Первого канала

04.10.2020 | 18:22

После того, как российская спортсменка отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России, она занялась журналистской деятельностью. Фигуристка стала новой ведущей шоу "Ледниковый период". Однако дебют не удался.

В социальных сетях Алину Загитова раскритиковала из-за некачественной работы на телевидение. Ведь долгожданная программа вернулась в эфир Первого канала после четырехлетнего перерыва. В таком случае нельзя было оплошать.

Ведущими юбилейного сезона стали Алексей Ягудин и 18-летняя Алина Загитова. Девушка пришла на замену уже всем известной телеведущей Алле Михеевой.

Накануне состоялась премьера ледового шоу. Тогда многочисленная аудитория могла наблюдать громкий провал российской фигуристки. Если верить мнению телезрителей, то Загитова не смогла справиться с новыми полномочиями.

"Замените ведущую! Ведет себя, как на экзамене: никаких эмоций, текст заученный. Алина даже читать не умеет. Кто додумался позвать этого ребенка, который даже двух слов связать не может", – гневно заявили комментаторы.

Алексей Ягудин тут же поспешил спасать утопающую коллегу. Фигурист встал на защиту соведущей и посоветовал "диванным критикам" следит за своими успехами.

По словам Олимпийского чемпиона, подобное поведение публики неуместно. Ягудин напомнил пользователям социальной сети, что только глава Первого канала решает, кто будет вести то или иное шоу.