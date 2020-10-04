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Дмитрий Нагиев - лучший мужчина: где Киркоров и Басков?

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Дмитрий Нагиев был признан самым сексуальным мужчиной по итогам опроса. Исследование общественного мнения проводилось в Москве.

Интервьюерам, а их было 2000 человек, в анкете был задан простой опрос - кто из знаменитых русских мужчин самый-самый, так сказать секс символ. Большинство респондентов назвали имя популярного телеведущего и актера Дмитрия Нагиева.

"Ох тыж. Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса. Разогрею себе, на радостях азу. Давай медлячок на саксе, чтобы вообще потекли", - прокомментировал результат на своей странице в Инстаграм Нагиев.

Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что результаты опроса справедливы. Нагиев по праву считается одним из самых сексуальных и привлекательных телеведущих. Не зря именно ему доверяют самые рейтинговые проекты.

Кроме Дмитрия Нагиева в списке претендентов на звание самого "сексуального" значилось около 40 мужчин. В частности: Николай Басков, Оксимирон, Иван Ургант, Егор Крид, Дмитрий Тарасов, Эдвард Бил, Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Лазарев и др.

Наличие в списке самых сексуальных мужчин Николая Баскова и Филиппа Киркорова у некоторых интернет-пользователей вызвало вопросы.

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