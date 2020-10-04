Болезненный вид Анны Нетребко расстроил поклонников

04.10.2020 | 17:11

Две недели назад Анна Нетребко была госпитализирована из-за положительного теста на коронавирус. Выяснилось, что смертельный вирус нанес сокрушительный удар по иммунной системе оперной дивы.

Даже свой долгожданный день рождения Анна Нетребко была вынуждена отмечать в стенах больничного учреждения в компании медицинских работников.

Певица долгое время не расставалась с кислородной маской, борясь за свою жизнь. Во время бушующей пандемии коронавируса Нетребко сильно похудела. Больничная еда весьма заметно повлияла на внешний вид народной артистки.

Теперь Анна может похвастаться стройной фигурой и осиной талией. Однако многочисленная аудитория не оценила обновленный образ звезды. Поклонники предположили, что состояние Нетребко значительно ухудшилось, так как она приобрела "болезненную худобу".

"Вы совсем исхудали! У вас даже лицо побледнело от таких серьезных перемен. Срочно возвращайте былые формы", – встревоженно отметили фанаты певицы.

По словам оперной дивы, она полностью довольна свей фигурой. Ей снова хочется носить обтягивающие платья и оголять стройные ноги.