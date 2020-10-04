2020-й - остановись: в водопроводной воде обнаружили пожирающую мозг амебу

04.10.2020 | 06:21

2020 год продолжает преподносить сюрпризы со знакомы минус. Теперь медики призывают людей отказаться от употребления водопроводной воды без кипячения.

Власти и врачи города Лейк-Джексон в штате Техас (США - прим. редакции) призвали жителей не употреблять водопроводную воду без обработки.

В жидкости был обнаружен опасный паразит. Микроорганизм поражает нервную систему человека.

Неглерия Фоулера, вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом.

«Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амебы, в сети водопровода», - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте города.

В департаменте здравоохранения округа Бразориа отметили, что в больницу попал шестилетний ребенок, у которого врачи нашли Неглерию Фоулера. После опросов мальчика и родителей, был определен круг возможных причин инфицирования.

Специалисты взяли одиннадцать проб, три из которых показали, что смертельно опасный возбудитель находится в системе водоснабжения.

«Люди не могут заразиться неглерией Фоулера, когда пьют воду. Амеба неглерия Фоулера не вызывает инфекции, если находится в воде, которую человек пьет, поскольку амебу уничтожает желудочный сок. Однако амеба может вызвать заражение, если попадет в организм человека через нос», - отметили медики.

Неглерия Фоулера коварна — она проникает в организм человека, поражает мозг, вызывая развитие острого энцефалита и менингита. Она буквально «съедает» человеческий мозг. В России случаев заражения опасной амебой зафиксировано пока не было.