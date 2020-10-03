Задравших нос Павла Волю и Ляйсан Утяшеву обвинили в высокомерии

03.10.2020 | 17:01

Павел Воля и Ляйсан Утяшева давным-давно стали примером для подражания. Многочисленная аудитория почти причислила пару к лику святых. Дело в том, что звезды российского шоу-бизнеса несколько лет подряд ведут здоровый образ жизни и занимаются саморазвитием.

Однако картинка счастливой семьи потерпела крах. Накануне Павел Воля обнародовал фотографии, на которых ему вместе с супругой удалось задрать нос.Теперь поклонники звезд негодуют, почему такие милые и обворожительные артисты решили показать свое настоящее нутро.

Оказалось, что Павел и Ляйсан просто пытались скопировать всеми известных персонажей голливудской кинокартины "Мистер и Миссис Смит". Сами же звезды не стали комментировать новую фотосессию, а только опубликовали неоднозначные кадры.

Пользователи "Инстаграм" моментально разделились на два лагеря и обсудили внешний вид своих кумиров. Одни посчитали, что подобное поведение слишком высокомерно. По мнению большинства, Воля и Утяшева наконец-то показали себя настоящих. Другие же встали на защиту счастливой парочки, предположив, что артисты всего лишь вжились в образ.

На фотографиях отчетливо видно, как возлюбленные позируют на фоне дорогого автомобиля и крепко держатся за руки. Оба элегантно одеты и, конечно же, в темных солнцезащитных очках.

"А можно еще выше нос задрать? Даже Анджелина Джоли и Бред Питт не позволяли себе такого высокомерного поведения. Вы-то куда?", – возмущенно отозвались комментаторы.