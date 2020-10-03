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«Ясная голова»: Джигарханян не может обойтись без инвалидной коляски

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Татьяна Власова, которая недавно воссоединилась с бывшим мужем Арменом Джигарханяном, дала откровенное интервью. Знаменитость рассказала о самочувствии народного артиста.

По словам Власовой, Джигарханян, который 3 октября празднует 85-летие, имеет ясную голову. Армен Борисович постоянно удивляет супругу интересными и неожиданными мыслями. "Но сейчас, конечно, возраст: иногда ему нужно дольше подумать, "проглотить" то, что слышит, просит меня не торопиться", – сообщила актриса.

Армен Борисович, к сожалению, слаб физически. Народный артист с трудом ходит. Джигарханян предпочитает передвигаться на инвалидной коляске. В кресле знаменитость обычно катают по улице.

Периодически актер ложится в клинику, чтобы пройти обследование. Джигарханян выполняет все предписания врачей, поэтому его показатели обычно в норме.

Как оказалось, с некоторых пор в доме Армена Джигарханяна не произносят имени его экс-жены – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Артиста оберегают от лишнего стресса, связанного с бывшей зазнобой.

Много лет назад Джигарханян оставил Власову, которая посвятила ему половину жизни, и ушел к молодой Цымбалюк-Романовской. Татьяна Сергеевна смогла забыть предательство. По словам женщины, Армен Борисович очень пожалел о том своем поступке и раскаялся.

"Но я эту женщину не прощу никогда. Всем в любом случае воздается по заслугам. Она последние годы нашей жизни просто испортила", – заявила Татьяна Власова.

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Источник — dni.ru
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