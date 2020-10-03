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В ПФР разъяснили порядок получения ежемесячной выплаты в 15 000 рублей на ребенка

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Для получения денег из средств материнского капитала необходимо подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Подобным правом может воспользоваться определенная категория граждан. Специалисты ПФР разъяснили, что для получения ежемесячной выплаты семья должна отвечать следующим критериям.

Во-первых, в семье после 1 января 2018 года на свет должен был появиться второй ребенок или он был усыновлен. Во-вторых, малыш и мама должны быть гражданами России. В-третьих, среднедушевой доход одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных в регионе на второй квартал 2019 года.

В ПФР рассказали и о примерной сумме, на которую может рассчитывать семья. «В 2020 году в Москве это 15 225 руб., в Московской области – 12 688 руб. На сегодняшний день в Московском регионе ежемесячную выплату из материнского капитала получают 25 447 семей», - сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Заявление для получения выплаты можно подать лично в отделении ПФР или с помощью сервиса Госуслуги.

«Обратиться с ним можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если сделать это в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление. Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату», - заявили в ПФР.

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