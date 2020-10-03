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В ПФР напомнили о важных документах, без которых не получить пенсию

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Специалисты ПФР советуют готовиться к пенсии заранее. Если до выхода на заслуженный отдых остается год или два, стоит позаботиться о документах, которые могут повлиять на размер пенсии или вообще на ее выплату.

Эти документы работодатели могут сами представить в ПФР по защищенным каналам связи. А специалисты территориальных органов ПФР смогут своевременно проверить представленные документы, а при необходимости запросить дополнительную информацию, подтверждающую страховой стаж, в том числе и льготный.

Если возникнет необходимость и будет соответствующее заявление будущего пенсионера, то специалисты ПФР самостоятельно направят запросы в архивы, в государственные органы или в организации, где ранее трудился гражданин. Они могут инициировать и другие процедуры по уточнению сведений на индивидуальном лицевом счете.

Как сообщается на сайте ПФР, в настоящее время вся информация о продолжительности стажа, местах работы и уровне заработной платы отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Проверить корректность информации можно в «личном кабинете» на официальном сайте ПФР или портале госуслуг, запросив выписку с индивидуального лицевого счета. В случае если какие-либо сведения окажутся утерянными или учтенными не в полном объеме, необходимо внести соответствующие изменения. Сделать это можно, обратившись к работодателю, в территориальный орган ПФР по месту жительства или направив обращение в Пенсионный фонд с помощью официального сайта ведомства.

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