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Не оставляющие попыток завести детей Пригожин и Валерия нашли выход

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На днях Яна Рудковская шокировала общественность, рассказав о пополнении в семействе. У продюсера и ее супруга Евгения Плющенко на свет появился еще один сын. Эта новость особенно порадовала Иосифа Пригожина и Валерию.

Не секрет, что Рудковская и Плющенко воспользовались услугами суррогатной матери. Малыш родился 25 сентября, ему дали имя Арсений. Мальчик стал вторым совместным ребенком звездной пары. У фигуриста также есть наследник от Марии Ермак. Яна же воспитывала двоих сыновей от предпринимателя Виктора Батурина.

Похожая ситуация у Пригожина и Валерии. У них есть дети от экс-возлюбленных, но общими наследниками супруги так и не обзавелись. В беседе с журналистами Иосиф признался, что был приятно удивлен новостью о рождении сына у Рудковской и Плющенко. Он похвалил пару за "решение демографической проблемы в стране".

Пригожину приятно, что Яна и Евгений назвали сына Арсением, как и его пасынка. "Значит, вырастет талантливый парень", – сказал Иосиф. Также продюсер признался, что хочет ребенка от Валерии. Певица не против этого, но пока у супругов не получается, пишет РИА ФАН.

Напомним, у Пригожина есть сын и дочь от первой жены Елены Соколовой: 31-летний Дмитрий и 23-летняя Даная. В браке с Лейлой Фаттаховой у продюсера появилась на свет еще одна наследница – Елизавета. В этом году ей исполнился 21 год.

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Источник — dni.ru
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