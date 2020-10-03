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Лера Кудрявцева отстояла свою честь и достоинство

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Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин оскорбил телеведущую и назвал ее на своей странице в "Инстаграм" проституткой. Терпеть это Лера не стала и подала иск. Первый суд она выиграла.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ выиграла первый суд против своего обидчика, продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Журналистка подавала против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом она написала в своем "Инстаграм".

Ведущая дала понять, что останавливаться на достигнутом не намерена. Так велика ее обида. Ведь Разин неоднократно рассказывал, что его подопечный музыкант Сергей Ленюк, который потом был мужем Леры, познакомился с ней, вызывав в отель на своей родине в Усть-Каменогорске в качестве девушки легкого поведения. Такой рассказ просто взбесил Кудрявцеву. Блондинка заявила, что шоумен пиарится за ее счет.

Как отметила адвокат телеведущей - Екатерина Гордон, Кудрявцеву долго преследует малозначимый персонаж, которые пишет о ней пасквили. Во время одного из судебных заседаний Разин и вовсе заявил, что у него нет страницы в "Инстаграм".

Своего сына Жана Лера Кудрявцева родила от Сергея Ленюка. Когда она забеременела, мужчина сразу предложил ей выйти замуж. Вторым супругом звезды стал Матвей Морозов. Сейчас Лера счастлива с третьим мужем Игорем Макаровым. Два года назад у них родилась дочь Маша.

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Источник — dni.ru
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