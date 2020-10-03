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Бывший Волочковой женится на известной телеведущей при условии брачного контракта

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Экс-супруг Анастасии Волочковой намерен заключать брачный контракт с будущей женой. Игорь Вдовин женится на известной телеведущей на определенных условиях.

Звезда канала "Россия-1" Елена Николаева рассказала о том, что ей и бывшему мужу Анастасии Волочковой предстоит подписывать в ЗАГСе ряд документов.

Теледива не стала скрывать, что они с Игорем Вдовиным не планируют делить имущество пополам в случае развода. О деталях брачного контракта они предпочитают не распространяться.

Елена Николаева намеренно подчеркивает, что отмечать замужество с размахом не будет. В планах у нее только расписаться и узаконить несколько документов.

Как писали "Дни.ру", будущая жена экс-супруга Анастасии Волочковой не любит устоявшиеся элементы современной свадьбы. Телеведущая не испытывает потребности в белоснежном платье, фате, цветах и других атрибутах торжественного замужества. Заключение брака она считает взвешенным решением двух взрослых людей, которым не нужны внешние атрибуты праздника.

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Источник — dni.ru
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